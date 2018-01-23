В Украине создана интерактивная карта свалок

Только Киев "продуцирует" за год почти 1,5 млн тонн мусора, и лишь около пятой его части утилизируется

Интерактивная карта свалок Украины пополнилась новым информационным сервисом, который позволяет определить местоположение ближайшего пункта приема вторичного сырья.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии.

"Мы рассчитываем, что собранная в одном месте информация о пунктах приема вторсырья не только упростит их поиск, но и позволит привлекать все больше граждан к раздельному сбору мусора. Это крайне актуальная тема, учитывая не только наши обязательства перед ЕС, но и все то негативное влияние, которое ощущает природа и сами люди из-за неправильного обращения с отходами", - отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его словам, только Киев "продуцирует" за год почти 1,5 млн тонн мусора, и только около пятой его части утилизируется.

"Конечно, проблему сортировки и утилизации мусора нужно решать на разных уровнях: законодательном, государственном и местном. Однако главным локомотивом позитивных изменений в экосознании являются сами граждане, а сортировка мусора действительно требует новых подходов и изменений в самосознании. Не будем забывать, что смешанные отходы - это мусор, а собранные раздельно являются ресурсами. Например, 1 тонна макулатуры сохраняет от вырубки около 20 деревьев", - сказал министр.

В целом на карте отображено свыше 700 пунктов по всей территории Украины с их контактными данными и классификацией видов вторичного сырья, которое там принимают (батарейки, люминесцентные лампы, макулатура, пластик, стекло и тому подобное). Больше всего таких объектов зарегистрировано в Киеве (119), на Закарпатье (75), Харьковщине (84) и Днепропетровщине (37).

Чтобы найти необходимый объект, нужно под изображением Интерактивной карты мусорных свалок найти строку "Слои" и выбрать из списка "Пункты приема вторсырья". Обозначения на карте изменят свой цвет на синий, затем остается из них выбрать ближайший пункт приема.

Новый сервис работает в тестовом режиме, но уже сейчас позволяет пользователям вносить коррективы в размещенную информацию в случаях, когда пункт приема вторсырья не был найден по указанному адресу или контактная информация является неточной.

Кроме того, пользователи имеют возможность добавлять информацию о новых пунктах приема вторичного сырья, которые появились в их населенном пункте, но не указаны на карте.