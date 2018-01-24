Аэропорт в Жулянах может получить имя Сикорского

Коллектив аэропорта не против

Комиссия Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики утвердила проект решения о присвоении имени авиаконструктора Игоря Сикорского столичному аэропорту "Киев" в Жулянах. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Коллектив аэропорта "Киев" поддержал инициативу о переименовании. Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило. Принятие такого решения отдаст дань памяти выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского", - отметила председатель комиссии Виктория Муха.

Соответствующий проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам самоуправления, региональных и международных связей.