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Обыск у Пимаховой закончился: подозрение детективы НАБУ не вручали

Обыск у Пимаховой закончился: подозрение детективы НАБУ не вручали
Фото: Пресс-служба НАБУ

Детективы искали доказательства получения взяток замглавы Миграционной службы

24.01.18 73
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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили следственные действия в квартире первого заместителя главы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Подозрение ей не вручили. Об этом сообщает 112 Украина.

Пимахова сообщила, что предоставила детективам полный доступ ко всем вещам.

"Я предоставила абсолютный доступ ко всем вещам, сотрудники НАБУ очень внимательно провели обыск. Могу сказать, что никаких незаконных вещей как не было, нет и не может быть, потому что никаких незаконных действий с моей стороны не было. Следственные действия закончены. Мне подозрение не вручали".

По ее словам, сотрудники НАБУ взломали дверь в ее жилье, не дождавшись приезда адвокатов.

Пимахова отметила, что ей запретили рассказывать, что именно изъяли у нее сотрудники НАБУ, но заверила, что никаких денег или других вещей, которые могут свидетельствовать о каких-то злоупотреблениях как предметы преступления, детективы не нашли.

При этом в НАБУ сообщили, что обыски "проводились с целью поиска и изъятия денежных средств, вероятно полученных должностным лицом ДМС и другими должностными лицами как неправомерная выгода, а также выявления и фиксации других сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления".

В НАБУ отметили, что 24 января 2018 проводят ряд обысков. Все они проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве "по фактам получения взяток должностным лицом ДМС, занимающим особо ответственное положение".

"По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГТС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока ", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

По мнению детективов бюро, они за денежное вознаграждение выдавали вида на жительство, а также оформляли украинское гражданство с использованием поддельных документов с последующей выдачей паспортов граждан Украины и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

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