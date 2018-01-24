Без гарантий безопасности Vodafone не поедет ремонтировать мобильную связь в ОРДО

Проблему со связью в Донецкой области вынесли на переговоры контактной группы в Минске

Мобильный оператор "Vodafone-Украина" не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом заявила начальник отдела связей с общественностью компании Виктория Рубан, передает Радио Свобода.

"Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", – пояснила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что если Vodafone получит официальное разрешение на въезд на оккупированную территорию, компания не будет никого не посылать в ОРДО без гарантий безопасности.

"На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей ... Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", – отметила Рубан.

Она добавила, что проблему со связью в Донецкой области вынесли на переговоры контактной группы в Минске.

Напомним, на оккупированной территории Донецкой области по-прежнему не работает сеть мобильного оператора Vodafone.

По данным оператора, наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания.

"Со стороны Vodafone Украина препятствий для восстановления работоспособности сети нет", – отмечают в компании.

"Луганский трафик пошел в полном объеме, донецкий почему-то нет. То есть, это точно проблема, которая существует не с нашей стороны, не зависит от нас", – сказала Рубан.

В то же время подконтрольный боевикам сайт 22 января распространил сообщение, что так называемое "Министерство связи "ДНР" обратилось к компании Vodafone с просьбой оказать содействие в восстановлении связи.

Также представители незаконного вооруженного формирования заявили, что украинскому оператору "необходимо решить ряд административных вопросов, в частности вопрос оплаты электроэнергии" с оккупационной администрацией.