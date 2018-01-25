В Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые в ночь на 25 января пытались поджечь Десятинный монастырь. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции.

Сообщение об инциденте поступило в полицию от церковнослужителя. Опросив заявителя, правоохранители выяснили, что поджечь здание пытались двое неизвестных.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это изъяли и направили на экспертное исследование", – говорится в сообщении.

Злоумышленников удалось оперативно задержать в порядке статьи 208 УКУ. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (Покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Следы деятельности злоумышленников

Фото: kyiv.npu.gov.ua