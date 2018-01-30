Александр Турчинов заявил, что после подписания Будапештского меморандума на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты

Во вторник, 30 января, в Украине прошли успешные испытания новой крылатой ракеты наземного базирования.

Как сообщили в Совете нацбезопасности и обороны, данная разработка была создана конструкторами государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".

"Во время испытаний, которые состоялись успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, перед украинскими конструкторами была поставлена задача "разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и также морского и воздушного базирования".

При этом Турчинов отметил, что "дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия".

"Для Украины это очень важное событие, потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму на вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, Грузия получила американские Javelin.