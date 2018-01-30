Топазу дали 8 лет

Игнат Кромской, он же "Топаз"

В Харькове суд присудил антимайдановцу Игнату Кромскому, известному под кличкой "Топаз", 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Соответствующее решение сегодня, 30 января, вынес Киевский райсуд Харькова.

Прокуратура требовала Кромскому наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Напомним, по данным следствия, Кромской был организатором захвата помещения Харьковской областной государственной администрации 1 марта 2014 года, участником избиения евромайдановцев, которых заставили пройти через так называемый "коридор позора", а также организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на ул. Рымарская, во время которых погибли люди.

Злоумышленника задержали 28 марта 2014 года. На следующий день решением Ленинского районного суда Харькова ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который он нарушил.

25 апреля 2014 года "беглеца" задержали в Донецке и в соответствии с решением суда взяли под стражу без права внесения залога.

Кромскому инкриминировали несколько статей Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110), участие в массовых беспорядках (ч.1 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 294) и незаконное завладение транспортным средством - автомобилем Mazda-6 (ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 289).

Летом 2015 года Киевский районный суд Харькова начал рассмотрение дела в отношении злоумышленника.