В Киеве зафиксировали первый с начала года случай заболевания столбняком

В столице зафиксировали первый в 2018 году случай заболевания столбняком.
Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
"В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых", - сказал Чумак.
О больном столбняком стало известно в пятницу, 26 января. На данный момент мужчина находится в больнице под присмотром врачей.
Напомним, по прогнозу Минздрава, пик распространения кори придется на февраль-март.