В Украину возвращаются холода

В Киеве ночью температура опустится до 9-11 градусов мороза

В понедельник, 4 февраля, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В западных областях температура ночью будет -5...-8 градусов, в Ровенской и Волынской областях - до 11 градусов мороза. Днем в регионе до -7 градусов мороза, возможен снег.

На севере страны ночью -9...-12 градусов, днем до 7 градусов мороза. Существенных осадков не ожидается.

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На юге ночью до -3 градусов, днем -1 ... 1 выше нуля. Существенных осадков также не ожидается.

В восточных областях ночью до -8 градусов, днем до 6 градусов мороза. Осадков не прогнозируют.

В центральных областях Украины также без осадков, ночью до 7 градусов мороза, днем - до 6 градусов ниже нуля.

В Киеве в ночь на 5 февраля ожидается от 9 до 11 градусов мороза, днем 5 ... 7 градусов ниже нуля, ветер северо-западный, 5-10 метров за секунду. Осадков не ожидается.