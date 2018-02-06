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Фото Как чешские политики с российскими военными в Крыму фотографировались

<span class="label red">Фото</span> Как чешские политики с российскими военными в Крыму фотографировались
Фото: Žarko Raptor Jovanovič, Facebook

Оккупированный полуостров посетила чешская делегация

06.02.18 7903
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Депутат Сената, верхней палаты парламента Чехии Ярослав Доубрава по собственной "частной инициативой" ездил в аннексированный Россией Крым

Об этом сообщила пресс-секретарь Сената Эва Давидова, передает Радио Свобода

На днях делегация чешских политиков вернулась из аннексированного Крыма. Как сообщают чешские СМИ, члены делегации там провели встречи с российскими военными, в частности, фотографировались с ними, держа в руках флаг России.

Фото: Žarko Raptor Jovanovič, Facebook

Спикер Сената отметила, что хотя информация об этой поездке «может быть для некоторых, например, и для сенаторов, тревожной, канцелярия Сената не получила никакой информации, ни просьбы от господина сенатора Доубрави о том, чтобы этот визит стал официальным командировкой Сената или этого сенатора". 

"То есть мы не были ни перед тем, ни после того проинформированы об этом событии. Из-за этого считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как-либо комментировать", – заявила Давидова. 

По сообщениям чешских СМИ, в состав делегации входили также депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, председатель Чешского союза бойцов за свободу Ярослав Водичка, активистка Елена Вичанова, публицист Жарко Йованович. 

Радио Свобода пишет, что это не первая поездка Доубрави в оккупированный Россией Крым. Украина запретила ему въезд после того, как в ноябре 2014 года он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на псевдовыборах, которые устроили тогда сепаратисты вопреки минским договоренностям и которых не признал никто в мире, только Россия заявила, что их "результаты" надо "уважать".

Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало визит чешской делегации в оккупированный Крым.

Напомним, прокуратура АРК из-за визита немецких депутатов в Крым открыла производство.

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