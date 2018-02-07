Минобороны проиграло суд по компенсации убытков от взрывов в Балаклее

Житель райцентра Балаклея Харьковской области Андрей Усатенко выиграл суд и добился выплаты компенсации за поврежденное имущество и моральные убытки из-за взрывов на складах с боеприпасами в марте 2017 года.

Министерство обороны намерено обжаловать решение, передает MediaPort.

У истца сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира.

По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.

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Ответчики в начале рассмотрения дела вину отрицали. 7 февраля суд принял решение. Согласно им, требования Усатенко частично удовлетворили. Поэтому Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

"Конечно, рад, что закончился первый этап, и нашу правоту признали, хоть и частично. Немного передохнем и пойдем дальше", — сказал он.

Адвокат Усатенко добавил, что очень важно, чтобы государство приняло определенный порядок возмещения ущерба, ведь "этого никто не собирался компенсировать".

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. По его словам, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

"Ведь это решение незаконное. Суд привлек к процессу в качестве ответчика военную часть, но почему-то средства взыскал с Минобороны Украины. Я еще раз подчеркиваю: Минобороны - это отдельное юридическое лицо. Боеприпасы, которые, возможно, стали причиной нанесения ущерба истцу, хранились именно в военной части, поэтому ответчиком должна быть военная часть", - заявил Москов.

Напомним, пострадавшим жителям Балаклеи выплатят 6 млн грн.