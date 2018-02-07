Суд разрешил спецрасследование в отношении Януковича

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

Речь идет о массовых расстрелах активистов на Майдане 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщила спикер Генпрокуратуры Лариса Сарган.

Кроме того, запросы в процессе получения разрешения суда в отношении экс-главы МВД Виталия Захарченко, экс-заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка и одного из руководителей ГУ МВД в Киеве, который руководил непосредственно Беркутом, Петра Федчук.

Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия.

Напомним, в сентябре прошлого года генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что следователи установили, что приказы об открытии огня по участникам Революции достоинства отдали Виктор Янукович, Виталий Захарченко и Александр Якименко.