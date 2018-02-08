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Главная » Страна » Беларусь готова отправить миротворцев на Донбасс
Ситуация на Донбассе

Беларусь готова отправить миротворцев на Донбасс

Беларусь готова отправить миротворцев на Донбасс
Фото: presalibera.net

А еще – хорошо бы подключить к мирным переговорам США

08.02.18 385
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Беларусь готова отправить своих миротворцев на Донбасс для урегулирования ситуации в регионе. В Минске также рекомендуют подключить к мирным переговорам США.

Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете Известия

"Беларусь сохраняет непредвзятую и честную по отношению ко всем участникам конфликта позицию. Мы не гонимся за какими-то лаврами. Но это конфликт в нашем регионе, в нашей семье. В прямом смысле слова. Поэтому дополнительным способом помочь конфликтующим сторонам может стать ввод на Донбасс миротворцев - разумеется, в том числе и белорусских", - заявил глава МИД Беларуси. 

Макей отметил, что глава белорусского государства давно и открыто рекомендовал расширить формат переговоров, подключить к нему в первую очередь Соединенные Штаты. 

Он подчеркнул, что "альтернативы мирному урегулированию кризиса на востоке Украины нет". 

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что миротворческая миссия ООН на Донбассе может быть развернута в 2018 году.

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