13 февраля в Киеве ограничат движение на Шулявском мосту

В Киеве 13 февраля будет частично ограничено движение транспорта возле станции метро "Шулявская" в связи с выполнением ремонтных работ на эстакаде. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.

В частности, движение ограничат с 9:00 до 15:00 в направлении улицы Елены Телиги; с 15:00 до 20:00 в направлении Севастопольской площади.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, 27 февраля 2016 года в Киеве обрушился мост на Шулявском путепроводе. В результате этого никто не пострадал, однако был повреждено одно авто.

В феврале 2017 года мэр Киева Виталий Кличко уволил за неудовлетворительную работу заместителя председателя КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Илью Сагайдака, а также главу Соломенского района Максима Шкуро за халатное отношение к решению проблем, которые существуют в районе, что повлекло обвал мостового перехода возле метро "Шулявская". Позже заявление на увольнение написал и директор УК "Киевпастранс" Александр Густелев.

10 февраля 2018 года на Шулявском мосту из-за арматуры, торчащей из асфальта, были повреждены колеса более 10 авто.