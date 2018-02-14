США передали ВСУ 2,5 тыс. приборов ночного видения

Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины 2,5 тыс. приборов ночного видения. Об этом заявила американский посол в Украине Мари Йованович, передает LIGA.net.

По ее словам, общее количество приборов ночного видения, поставленных США, теперь увеличится почти в два раза. Суммарная стоимость нового оборудования составляет 45 млн долларов.

"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа (военных, - ред.) в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи", - сказала дипломат.

Напомним, в проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине $200 млн на цели усиления безопасности и обороны.