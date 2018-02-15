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Ситуация на Донбассе

Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым, - Геращенко

Координатор ОБСЕ тайно встретился с Сурковым, - Геращенко
Ирина Геращенко / Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

И никому об этом не сказал

15.02.18 3248
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Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко призывает представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые представляют организацию в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, соблюдать непредвзятый подход к ведению переговоров. 

Об этом Геращенко написала в социальной сети Facebook. 

Она сообщила, что украинские представители в Минске "выразили непонимание того странного факта, что координатор ОБСЕ Тони Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина Владиславом Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о результатах".

"А перед этим он категорически отказался посетить в старобельском СИЗО российского "потеряшку" Агеева, мол, это было бы политическое посещение", - отметила Геращенко. 

"Мы настаиваем на непредвзятом и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ", - подчеркнула Геращенко. 

Также она сообщила, что ключевой темой, которую жестко поднял представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, была безопасность и недопустимость вооруженных провокаций. 

"Он заявил о неприемлемости фактов провокаций как со стороны ОРДЛО, контролируемых РФ, так и самой России, в качестве примера привел факт провокационной стрельбы в сторону Украины со стороны населенного пункта Ушаковка со стороны РФ. Украинская сторона подчеркнула, что в третью годовщину подписания Минских соглашений невыполненными остаются ключевые блоки: по безопасности и гуманитарный, и мы требуем прекращения обстрелов, немедленного освобождения заложников и политзаключенных, создание группы по границе и зон безопасности на украинско-российской границе, доступа туда ОБСЕ на постоянной основе", - заявила Геращенко. 

Напомним, в конце января спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсудили закон о реинтеграции Донбасса на встрече в Дубае, однако к единой позиции не приблизились. 

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