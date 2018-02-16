На запчастях для УЗ из бюджета украли почти 400 млн грн, - СБУ

Часть деталей была отреставрирована из б/у запчастей, а в документах отражалась как новая продукция

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционный механизм присвоения госсредств должностными лицами ряда коммерческих структур и структурных подразделений ПАО "Укрзализныця" на сумму почти 400 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители выявили многомиллионные злоупотребления должностных лиц при закупке запасных частей к грузовым вагонам на общую сумму около 400 миллионов гривен. Оперативники спецслужбы задокументировали, что закупленная структурными подразделениями Укрзализныци продукция не соответствовала установленным требованиям качества и имела неизвестное происхождение. Часть деталей, в частности, была отреставрирована из бывших в употреблении запчастей, но в документах отражалась как новая продукция. По месту регистрации коммерческих структур реальная хозяйственная деятельность не осуществлялась, офисные, производственные и складские помещения отсутствовали.

По заключению профильных экспертов, использование запчастей ненадлежащего качества на грузовых вагонах ПАО "Укрзализныця", 84% из которых эксплуатируются со сверхнормативным сроком службы, может привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. В частности, аварийных ситуаций с грузовым подвижным составом, временным или полной остановкой отдельных направлений железнодорожного сообщения.