Прислали проверку: Кремль подозревает коллаборантов в хищении денег на "9 мая"

По данным украинского подполья, сотрудники Следкома РФ прибыли в Луганскую область, чтобы расследовать факты хищения средств на ремонт памятников к 9 мая.

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Кремль прислал во временно оккупированную Луганскую область проверку для расследования фактов хищения средств, выделенных на ремонт памятников к 9 мая. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) 19 апреля.

Как отмечают представители украинского подполья, российские оккупанты мифологизируют Вторую мировую войну с целью дальнейшей милитаризации населения оккупированных территорий Украины.

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"Однако больше чем "память о дедах" враг любит деньги", — констатировали в ЦНС.

По информации подполья, в Луганскую область из Москвы прибыли сотрудники Следственного комитета РФ, которые расследуют факты хищения местными оккупационными властями средств, выделенных на ремонт памятников, посвященных "Отечественной войне".

"Центр национального сопротивления акцентирует внимание на откровенном цинизме кремлевских прихвостней", — говорится в публикации.

Напомним, по данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД) от 18 апреля, российские оккупанты начали готовиться к "празднику победы — 9 мая", распространяя на временно оккупированных территориях заранее подготовленные дезинформационные и манипулятивные компании.

При этом глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов 19 апреля заявил, что на территории полуострова не будет парада 9 мая. По его словам, это решение связано с вопросами обеспечения безопасности.