Прислали перевірку: Кремль підозрює колаборантів у розкраданні грошей на "9 травня"

За даними українського підпілля, співробітники Слідкому РФ прибули в Луганську область, щоб розслідувати факти розкрадання коштів на ремонт пам'ятників до 9 травня.

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Кремль надіслав у тимчасово окуповану Луганську область перевірку для розслідування фактів розкрадання коштів, виділених на ремонт пам'ятників до 9 травня. Про це повідомив Центр національного опору (ЦНС) 19 квітня.

Як зазначають представники українського підпілля, російські окупанти міфологізують Другу світову війну з метою подальшої мілітаризації населення окупованих територій України.

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"Однак більше ніж "пам'ять про дідів" ворог любить гроші", — констатували в ЦНС.

За інформацією підпілля, до Луганської області з Москви прибули співробітники Слідчого комітету РФ, які розслідують факти розкрадання місцевою окупаційною владою коштів, виділених на ремонт пам'ятників, присвячених "Вітчизняній війні".

"Центр національного спротиву акцентує на відвертому цинізмі кремлівських посіпак", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації (ЦПД) від 18 квітня, російські окупанти почали готуватися до "свята перемоги — 9 травня", поширюючи на тимчасово окупованих територіях заздалегідь підготовлені дезінформаційні та маніпулятивні компанії.

Водночас глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов 19 квітня заявив, що на території півострова не буде параду 9 травня. За його словами, це рішення пов'язане з питаннями гарантування безпеки.