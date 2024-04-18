Подготовка к "празднику": что планирует РФ на оккупированных территориях 9 мая, — ЦПД

По информации ЦПИ, в захваченных российскими оккупантами регионах Украины они начали пропагандистские кампании, направленные на празднование "9 мая", пытаясь манипулировать общественным сознанием.

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Центр противодействия дезинформации (ЦПД) Совета национальной безопасности и обороны 18 апреля информирует, что российские захватчики начали готовиться к "празднику победы — 9 мая", распространяя на временно оккупированных территориях заранее подготовленные дезинформационные и манипулятивные компании. Об этом говорится на официальной странице ЦПД в Facebook.

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Началась активная подготовка к "празднику": комплекс различных мероприятий, которые внедряют захватчики, направлен на дальнейшую милитаризацией образовательного процесса.

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В Бердянске на базе местного педагогического университета "волонтеры" из РФ готовят среди молодых коллаборационистов "вожатых" по "движению первых" для "орлят России" — принудительного движения первоклассников.

Херсонская область

В Геническе состоялась лекция "Коля Арбузов — житель российской Херсонщины". Главная цель — сформировать у детей так называемое "гражданское самосознание".

АР Крым

На полуострове Россия запустила агиткампанию, призывая местных жителей вступать в Росгвардию. Оккупационные власти пытаются сформировать из жителей Крыма особое подразделение.

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"Пропаганда страха": в ЦПД рассказали, чего пытаются добиться россияне фейками о наступлении

Напомним, Фокус писал, что 18 апреля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, какую ключевую цель преследуют россияне во время планирования летнего наступления. По его словам, оккупанты могут ждать выборов в США и надеяться, что, вероятно, переизбранный президент Дональд Трамп ратифицирует их достижения.

Кроме того, в Украине стартовал процесс блокировки каналов в социальной сети TikTok, которые использовались для распространения пропаганды Российской Федерации.

ЦПД также информировало о перечне, содержащем 66 каналов в соцсети Х, через которые российская пропаганда распространяет дезинформацию, проводит ИПСО и таким образом пытается формировать общественное мнение в украинском обществе.