"Пропаганда страха": в ЦПД рассказали, чего пытаются добиться россияне фейками о наступлении

По мнению Центра противодействия дезинформации, россияне намерены устраивать дальше провокации, чтобы попытаться вынудить ВСУ оттянуть резервы от Купянска в Сумскую область.

Related video

Россияне продолжают нагнетать обстановку, распространяя дезинформацию о том, что готовится масштабное наступление. В частности оно якобы должно коснуться Сумской области. В Центре противодействия дезинформации рассказали, почему не стоит этому доверять.

Отмечается, что противник использует украинские сюжеты о том, как проходят обучения пограничников. При этом информация подается в совершенно другом ключе. Россияне пишут, что это Силы обороны готовятся к наступлению на Курскую область, что в результате якобы приведет к усилению боевых действий на территории Сумщины.

"Одновременно враг также распространяет информацию о подготовке РФ своего наступления на Сумщине, чтобы якобы заставить ВСУ оттянуть резервы от Купянска", — говорится в сообщении.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что это продолжение со стороны противника кампании, которая носит название "пропаганда страха". Нацелены россияне на жителей приграничных регионов страны.

В реальности же, у противника нет достаточного количества резервов, которые позволили бы ему начать масштабное наступление на Сумскую область.

"Таким образом россияне пытаются оправдать свои террористические удары по населенным пунктам Сумщины и посеять панику среди жителей, чтобы заставить как можно больше гражданских украинцев выехать из приграничных регионов Украины", — подытожили в ЦПД.

В ЦПД рассказали, почему сообщения россиян о наступлении на Сумскую область фейковые Фото: ЦПД

Напомним, 18 апреля сообщалось, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, какую ключевую цель преследуют россияне во время планирования летнего наступления. По его словам, оккупанты могут ждать выборов в США и надеяться, что, вероятно, переизбранный президент Дональд Трамп ратифицирует их достижения.