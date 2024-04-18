"Пропаганда страху": у ЦПД розповіли, чого намагаються домогтися росіяни фейками про наступ

На думку Центру протидії дезінформації, росіяни мають намір влаштовувати далі провокації, щоб спробувати змусити ЗСУ відтягнути резерви від Куп'янська в Сумську область.

Related video

Росіяни продовжують нагнітати обстановку, поширюючи дезінформацію про те, що готується масштабний наступ. Зокрема він нібито має торкнутися Сумської області. У Центрі протидії дезінформації розповіли, чому не варто цьому довіряти.

Зазначається, що противник використовує українські сюжети про те, як проходять навчання прикордонників. При цьому інформація подається в зовсім іншому ключі. Росіяни пишуть, що це Сили оборони готуються до наступу на Курську область, що в результаті нібито призведе до посилення бойових дій на території Сумщини.

"Одночасно ворог також поширює інформацію про підготовку РФ свого наступу на Сумщині, щоб начебто змусити ЗСУ відтягнути резерви від Куп'янська", — йдеться в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації заявили, що це продовження з боку противника кампанії, яка має назву "пропаганда страху". Націлені росіяни на жителів прикордонних регіонів країни.

У реальності ж, у противника немає достатньої кількості резервів, які дозволили б йому почати масштабний наступ на Сумську область.

"У такий спосіб росіяни намагаються виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумщини та посіяти паніку серед мешканців, щоб примусити якомога більше цивільних українців виїхати з прикордонних регіонів України", — підсумували в ЦПД.

У ЦПД розповіли, чому повідомлення росіян про наступ на Сумську область фейкові Фото: ЦПД

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, яку ключову мету переслідують росіяни під час планування літнього наступу. За його словами, окупанти можуть чекати виборів у США і сподіватися, що, ймовірно, переобраний президент Дональд Трамп ратифікує їхні досягнення.