Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Об этом глава государства написал в Twitter.
"Сегодня, как я и обещал, подписываю закон о реинтеграции Донбасса, который ни одной буквой не нарушает международные обязательства Украины, включая минские договоренности", - сообщил президент.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, которым Россия признается агрессором, а контролируемые боевиками территории – временно оккупированными РФ.