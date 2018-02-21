Верховный суд отказался арестовать имущество Укртелекома

Верховный суд Украины рассмотрел заявление Фонда государственного имущества Украины о принятии мер к обеспечению иска о расторжении договора купли-продажи акций оператора фиксированной связи "Укртелеком" (основным акционером является компания "ЕСУ") и отказал в наложение ареста на имущество оператора.



Об этом говорится в решении Высшего суда Украины от 15 февраля 2018 года.

"Заявление Фонда государственного имущества Украины об обеспечении иска не обосновано доказательствами и базируется только на собственных рассуждениях и предположениях истца. Доводы относительно нестабильного финансового состояния "ЕСУ" и открытых производствах по делам, которые рассматриваются хозяйственными судами, … также не являются достаточным обоснованием наличия фактических обстоятельств, с которыми бы связывалось применение такой меры к обеспечению иска как наложение ареста на имущество именно Укртелекома", - говорится в решении суда.

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В своем заявлении ФГИУ указал, что "ЕСУ" как акционер может совершить действия, направленные на обесценивание пакета акций Укртелекома, который подлежит возврату в государственную собственность путем продажи имущества общества.

"Учитывая нестабильное финансовое состояние "ЕСУ" и вероятную возможность отчуждения имущества Укртелекома, Фонд государственного имущества Украины считает, что такая мера по обеспечению иска как наложение ареста на имущество Укртелекома является адекватной мерой, которая не приведет к ухудшению состояния имущества, снижению стоимости имущества или прекращению хозяйственной деятельности "ЕСУ", а также будет способна обеспечить фактическое выполнение судебного решения", - отмечается в материалах дела.

Напомним, в 2011 году компания "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства Укртелеком, заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.

В мае 2017 году ФГИУ обратился в суд с иском к компании "ЕСУ", требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере $450 млн.

19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций Укртелекома компанией "ЕСУ", тем самым вернув пакет акций Укртелекома в государственную собственность.