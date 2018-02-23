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Главная » Страна » Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники, - Розенко
Сложности украино-польских отношений

Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники, - Розенко

Польша не восстанавливает разрушенные украинские памятники, - Розенко
Павел Розенко / Фото: rbc.ua

95% польских памятников в Украине установлены нелегально

23.02.18 521
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На территории Польши не восстанавливаются разрушенные украинские памятники, даже в случае наличия у них легального статуса. Об этом в эфире "5 канала" рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко, который представляет Украину в украинско-польской комиссии по историческим вопросам.

"Мы передали польской стороне конкретный перечень восьми памятников. Хочу отметить, что два из разрушенных памятников были легальными на территории Польши, но до сих пор не восстановлены", – сказал Розенко.

При этом вице-премьер отметил, что в Украине 95% польских памятников являются нелегальными, но, несмотря на это,  в случае их разрушения проводится расследование и их восстановление.

"95% польских памятников в Украине либо незаконны установлены, либо не узаконена их правовая основа. Но это не значит, что мы за них не отвечаем, и в случае их разрушения мы не осуществляем никаких шагов. Нет, мы их охраняем, мы их восстанавливаем, мы проводим расследование, когда это касается актов вандализма, несмотря на их статус", - отметил Розенко.

Ранее глава Института нацпамяти Украины заявил, что в Польше за три года осквернили 15 украинских мест памяти.

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