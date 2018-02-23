Укрзализныця разработала проект запуска экспресса Киева-Борисполь

Планируется начать работы не позднее апреля-мая, завершить – до конца 2018 года

Укрзализныця разработала проектную документацию для запуска скоростного поезда, который будет курсировать из Киева в Борисполь. Об этом сообщил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает hromadskeradio.org.

"После совещания у премьер-министра на прошлой неделе мы начали работу в прошлую пятницу (16 февраля, – ред.). По состоянию на сейчас уже есть проектная документация. В течение нескольких недель мы планируем завершить принятие всех документов, начать работы не позднее апреля-мая и завершить до конца 2018 года", – рассказал Кравцов.

Он уверен, что проект будет успешным.

Напомним, 16 февраля на заседании Кабинета министров премьер Владимир Гройсман пообещал запустить в этом году скоростную железную дорогу из Киева в Борисполь. Этот план предусматривает строительство четырех километров дополнительной железнодорожной колеи. Большую часть пути поезда будут курсировать теми путями, которые уже существуют.

В правительстве обещают, что путь от вокзала до аэропорта поезд будет преодолевать за 35 минут. Стоимость билета будет составлять от 80 до 120 гривен.

"Борисполь" занимает третью позицию в рейтинге Международного совета аэропортов (ACI Europe). В 2017 году его пассажиропоток увеличился на 22,1%.