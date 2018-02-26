В четверг парламент попробует назначить нового главу НБУ, - Парубий

В четверг, 28 февраля, Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении Якова Смолия главой Национального банка Украины. Об этом в ходе согласительного совета парламентских фракций сообщил спикер Рады Андрей Парубий, передает Громадське.
"Ключевой кадровый вопрос на этой неделе - вопрос главы Национального банка. Большая просьба закончить политические консультации, чтобы мы вышли на положительное голосование", - отметил он.
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Также спикер сообщил, что 28 февраля Рада рассмотрит вопрос реформы парламента, в частности распределения комитетов парламента. Кроме того, Рада рассмотрит вопрос об отмене декларирования для общественных организаций.