Нацбанк запретил ломбардам принимать в залог дроны и тепловизоры: детали

Постановление регулятора вступает в силу 4 мая и введено во исполнение решения СНБО от 20 апреля 2024 года.

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Национальный банк Украины запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям, к которым относятся ломбарды, принимать в залог по кредитам физических лиц дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Речь идет о товарах, которые могут быть использованы в военных целях и включены в Единый список товаров двойного использования в приложении к Порядку осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования", — отметили в пресс-службе.

Этот список утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года № 86 (с изменениями). В него входят беспилотные летательные аппараты (БПЛА), приборы ночного видения, тепловизоры и другие товары военного назначения.

Нацбанк ввел этот запрет как шаг к выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которое президент Украины Владимир Зеленский ввел и действие в тот же день.

Постановления Нацбанка вступают в силу с 4 мая 2024 года.

Напомним, 2 мая глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что убытки в результате действий российских оккупантов в Украине уже составили около $500 млрд, а замороженные активы РФ не перекроют все потребности в восстановлении.

22 сентября прошлого года в Житомирской области на скамье подсудимых оказался начальник службы логистики одной из воинских частей региона, который в условиях военного положения начал сдавать в ломбард и продавать в интернете военное имущество.