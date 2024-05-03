Нацбанк заборонив ломбардам приймати в заставу дрони і тепловізори: деталі

Постанова регулятора набирає чинності 4 травня та введена на виконання рішення РНБО від 20 квітня 2024 року.

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Національний банк України заборонив банкам і небанківським фінансовим установам, до яких належать ломбарди, приймати в заставу за кредитами фізичних осіб дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Йдеться про товари, які можуть бути використані у військових цілях та включені до Єдиного списку товарів подвійного використання в додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання", — зазначили у пресслужбі.

Цей список затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 86 (зі змінами). До нього входять безпілотні літальні апарати (БПЛА), прилади нічного бачення, тепловізори та інші товари військового призначення.

Нацбанк ввів цю заборону як крок до виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернетʼ, яке президент України Володимир Зеленський ввів і дію того ж дня.

Постанови Нацбанку набирають чинності з 4 травня 2024 року.

Нагадаємо, 2 травня голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що збитки внаслідок дій російських окупантів в Україні вже склали близько $500 млрд, а заморожені активи РФ не перекриють всі потреби у відновленні.

22 вересня минулого року у Житомирській області на лаві підсудних опинився начальник служби логістики однієї з військових частин регіону, який в умовах воєнного стану почав здавати в ломбард і продавати в інтернеті військове майно.