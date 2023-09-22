Здавав тепловізори в ломбард: офіцер з Житомирщини виплатив державі 3, 2 млн гривень

Офіцер таємно виніс 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів.

Related video

У Житомирській області на лаві підсудних опинився начальник служби логістики однієї з військових частин регіону. Він тихцем спродував військове майно. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

ДБР завершило досудове розслідування за цим фактом. Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини в умовах воєнного стану почав здавати в ломбард та продавати в Інтернеті військове майно.

Важливо

Робила довідки з важкими діагнозами для ухилянтів: на Житомирщині затримали голову ВЛК (фото)

Він мав доступ до складу, звідки таємно виніс 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів.

Загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн. Під час досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

За торгівлю військовим майном офіцеру "світить" до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили мешканця Київщини, який видавав себе за волонтера та торгував гуманітарною допомогою.

Раніше повідомлялося, що командир розвідвзводу здав в ломбард рації та квадракоптери, які отримав на підрозділ. Він здав це майно в ломбарди на території Дніпропетровської області.