Экс-главу Днепропетровской ОГА Резниченко отпустили под 30 млн грн залога

НАБУ и САП подозревают Валентина Резниченко и еще нескольких должностных лиц в нанесении ущерба государству на сумму 286 миллионов гривен. Уголовное дело касается ремонтных работ дорог в Днепропетровской области в 2022 году.

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему главе Днепропетровской областной администрации Валентину Резниченко в виде залога в размере 30 миллионов гривен. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

Журналист Олег Новиков сообщил, что детектив НАБУ и прокурор САП просили арестовать Резниченко с альтернативой залога в 41 млн гривен. Меру пресечения избирала следственная судья Леся Федорак.

В Центре противодействия коррупции уточнили, что Резниченко будет обязан сдать паспорт, не покидать населенный пункт, где он проживает, являться по вызову следователей, прокурора или суда, сообщать об изменении места жительства или работы, а также носить электронный браслет и не контактировать с другими фигурантами дела, в частности с Юрием Голиком.

Также ВАКС принял меру пресечения для бывшего руководителя Департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Андрея Коломойца. Ему назначили залог в размере 15 миллионов гривен. Адвокаты Коломойца отмечали, что у него двое несовершеннолетних детей, больная мать, и он учится в аспирантуре.

В чем подозревают Резниченко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревают Валентина Резниченко, Андрея Коломойца и нескольких других лиц в нанесении ущерба на сумму 286 миллионов гривен. Уголовное дело связано с ремонтными работами дорог в Днепропетровской области в 2022 году, где тендеры якобы выигрывала компания, связанная с Резниченко. Если его вина будет доказана в суде, экс-главе Днепропетровской ОГА грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 29 августа председатель Антимонопольного комитета Украины и экс-глава Донецкой ОГА Павел Кириленко внес залог в размере 30,28 млн гривен. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

6 сентября суд продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого обвиняют в государственной измене.