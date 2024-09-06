Нестору Шуфричу продлили содержание под стражей, — СМИ

Адвокат нардепа отметил о намерении обжаловать решение суда в связи с несоблюдением норм законодательства. Сам Шуфрич сейчас находится в учреждении оказания медицинской помощи, где проходит реабилитацию.

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В пятницу, 6 сентября, народному депутату Украины IX созыва от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" ("ОПЗЖ") Нестору Шуфричу Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 ноября 2024 года. Об этом сообщает "Суспільне".

Издание отмечает, что в ходе судебного заседания Нестор Шуфрич жаловался на плохое самочувствие. К нему вызвали скорую, впоследствии политик потерял сознание.

Адвокат нардепа Дмитрий Савицкий сообщил о намерении обжаловать указанное решение. По его словам, состоялось провозглашение "незаконного судебного решения незаконным составом суда" — по его словам, в соответствии с требованиями УПК его должен был принимать тот суд, который был определен для проведения подготовительного судебного заседания. Он добавил, что сторона защиты заявила ходатайство о рассмотрении уголовного производства в составе судебной коллегии и подала соответствующее ходатайство в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.

Адвокат также рассказал, что сейчас Нестора Шуфрича отправили в учреждение оказания медицинской помощи. Там он проходит реабилитацию после операции в специально оборудованной палате.

Напомним, Нестору Шуфричу инкриминируются преступления против основ национальной безопасности. Он поддерживал идеи пророссийской направленности и выступал с ними в СМИ и сотрудничал с обвиняемым в госизмене экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной и информационной безопасности Украины. Кроме того, нардеп также приобрел у связанных с Виктором Медведчуком компаний недвижимость в курортном поселке Симеиз в оккупированном Крыму, а для сокрытия этого факта зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму.

Отметим, что накануне нардепа "похоронили". Впоследствии оказалось, что информация не подтвердилась. Впоследствии в ГБР рассказали о состоянии здоровья Шуфрича.