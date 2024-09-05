В сети преждевременно "похоронили" нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене

В Офисе генерального прокурора информацию о якобы смерти депутата от запрещенной в Украине ОПЗЖ опровергли. Накануне Шуфричу стало плохо в зале суда.

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В четверг, 5 сентября, бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук сообщил о смерти Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене. Соответствующее сообщение он разместил в своем Telegram-канале.

"В заключении умер нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Сообщили знакомые адвокаты", — отметил Мосийчук.

Однако через несколько минут Мосийчук опроверг свое сообщение.

"Информация по Шуфричу не подтвердилась", — отметил он.

Фото: Telegram / Ігор Мосійчук

Нардеп-беглец Артем Дмитрук, которого Украина объявила в международный розыск, даже успел заявить, что "по не подтвержденной информации, народного депутата Нестора Шуфрича убили".

Фото: Скриншот

Однако это опровергла пресс-секретарь Офиса генерального прокурора. Надежда Максимец написала в Facebook, что "информация о смерти нардепа в СИЗО не соответствует действительности".

Фото: Скриншот

В свою очередь глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщение о смерти Шуфрича назвал "замечательным маркером", показывающим "как быстро подхватываются вбросы без разбора, независимо от "качества источника".

Фото: Скриншот

27 марта Центр противодействия дезинформации внес TikTok-аккаунт Игоря Мосийчука в список каналов, которые распространяют созвучные российской пропаганде нарративы.

Напомним, 4 сентября Нестору Шуфричу стало плохо во время подготовительного заседания по делу о госизмене. В зал Печерского райсуда Киева вызвали скорую. В зал суда подозреваемого доставили из больницы, где он проходил реабилитацию после операции.

Народного депутата шести созывов Верховной Рады Украины задержали в сентябре прошлого года. Его обвиняют в государственной измене, поддержке российской агрессии и финансировании смены власти, а его помощника Вячеслава Черепаня — в преступлениях, совершенных группой лиц.