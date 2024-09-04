Плохо себя чувствовал: Шуфричу во время судебного заседания вызвали скорую (видео)

Кроме этого, его защита заявила о рассмотрении дела коллегией из трех судей. По мнению прокуроров, это невозможно: все судьи Печерского суда ранее участвовали в деле Шуфрича, поэтому должны заявить о самоотводе.

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Народному депутату от ОПЗЖ Нестору Шуфричу во время подготовительного заседания по делу о госизмене в зал Печерского райсуда Киева вызвали скорую. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что на заседание суда 4 сентября Шуфрича доставили прямо из больницы, где он проходил реабилитацию после операции. На подготовительном заседании первым ходатайством его защиты был вызов скорой помощи из-за плохого самочувствия подзащитного. Из-за этого в зал суда были приехали врачи.

Кроме этого, защита Нестора Шуфрича заявила ходатайство о рассмотрении дела по обвинению в государственной измене не одним, а коллегией из трех судей. Это ходатайство также было поддержано.

Судебное заседание перенесли на 12 часов 5 августа. Тогда подготовительное заседание будет продолжено с участием коллегии судей.

Однако издание со ссылкой на прокуроров отмечает, что такая коллегия может не собраться. Дело в том, что судьи Печерского суда участвовали на предыдущих этапах дела и должны заявить о самоотводе. Если коллегия не соберется, заседание будет перенесено.

Напомним, Нестору Шуфричу инкриминируются преступления против основ национальной безопасности. В частности, он поддерживал идеи пророссийской направленности, с которыми выступал в СМИ. Кроме того, он активно сотрудничал с обвиняемым в госизмене экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем в проведении подрывной деятельности в ущерб государственной и информационной безопасности Украины. Также Шуфрич купил у связанных с Виктором Медведчуком компаний недвижимость в курортном поселке Симеиз в оккупированном Крыму, а для сокрытия этого факта зарегистрировал имущество на подконтрольную ему и его доверенному лицу фирму.