Погано почувався: Шуфричу під час судового засідання викликали швидку (відео)

Окрім цього, його захист заявив про розгляд справи колегією із трьох суддів. На думку прокурорів, це неможливо: всі судді Печерського суду раніше брали участь в справі Шуфрича, тому мають заявити про самовідвід.

Related video

Народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу під час підготовчого засідання у справі про держзраду до зали Печерського райсуду Києва викликали швидку. Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що на засідання суду 4 вересня Шуфрича доставили просто з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції. На підготовчому засіданні першим клопотанням його захисту був виклик швидкої допомоги через погане самопочуття підзахисного. Через це до залу суду прибули лікарі.

Окрім цього, захист Нестора Шуфрича заявив клопотання про розгляд справи щодо обвинувачення в державній зраді не одним, а колегією із трьох суддів. Це клопотання також було підтримано.

Судове засідання перенесли на 12:00 5 серпня. Тоді підготовче засідання буде продовжено за участю колегії суддів.

Однак видання, з посиланням на прокурорів, зазначає, що така колегія може не зібратися. Річ у тому, що судді Печерського суду брали участь у попередніх етапах справи, тож мають заявити про самовідвід. Якщо колегія не збереться, то засідання буде перенесено.

Нагадаємо, Нестору Шуфричу інкримінуються злочини проти основ національної безпеки. Зокрема, він підтримував ідеї проросійської спрямованості, з якими виступав у ЗМІ. Окрім того, він активно співпрацював з обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Також Шуфрич купив у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а для приховання цього факту зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.