У мережі передчасно "поховали" нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді

В Офісі генерального прокурора інформацію про нібито смерть депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ спростували. Напередодні Шуфричу стало зле у залі суду.

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У четвер, 5 вересня, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив про смерть Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Відповідний допис він розмістив у своєму Telegram-каналі.

"В увʼязненні помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Повідомили знайомі адвокати", — зазначив Мосійчук.

Однак через декілька хвилин Мосійчук спростував своє повідомлення.

"Інформація по Шуфричу не підтвердилась", — зазначив він.

Фото: Telegram / Ігор Мосійчук

Нардеп-втікач Артем Дмитрук, якого Україна оголосила в міжнародний розшук, навіть встиг заявити, що "за не підтвердженою інформацією, народного депутата Нестора Шуфрича вбили".

Фото: Скриншот

Однак це спростувала речниця Офісу генерального прокурора. Надія Максимець написала у Facebook, що "інформація про смерть нардепа в СІЗО не відповідає дійсності".

Фото: Скриншот

Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомлення про смерть Шуфрича назвав "чудовим маркером", що показує "як швидко підхоплюються вкиди без розбору, незалежно від "якості джерела".

Фото: Скриншот

27 березня Центр протидії дезінформації вніс TikTok-акаунт Ігоря Мосійчука у список каналів, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи.

Нагадаємо, 4 вересня Нестору Шуфричу стало зле під час підготовчого засідання у справі про держзраду. До зали Печерського райсуду Києва викликали швидку. До зали суду підозрюваного доправили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.

Народного депутата шести скликань Верховної Ради України затримали у вересні минулого року. Його звинувачують у державній зраді, підтримці російської агресії та фінансуванні зміни влади, а його помічника В'ячеслава Черепаня — у злочинах, вчинених групою осіб.