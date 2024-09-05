У мережі передчасно "поховали" нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у держзраді
В Офісі генерального прокурора інформацію про нібито смерть депутата від забороненої в Україні ОПЗЖ спростували. Напередодні Шуфричу стало зле у залі суду.
У четвер, 5 вересня, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив про смерть Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Відповідний допис він розмістив у своєму Telegram-каналі.
"В увʼязненні помер нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич! Повідомили знайомі адвокати", — зазначив Мосійчук.
Однак через декілька хвилин Мосійчук спростував своє повідомлення.
"Інформація по Шуфричу не підтвердилась", — зазначив він.
Нардеп-втікач Артем Дмитрук, якого Україна оголосила в міжнародний розшук, навіть встиг заявити, що "за не підтвердженою інформацією, народного депутата Нестора Шуфрича вбили".
Однак це спростувала речниця Офісу генерального прокурора. Надія Максимець написала у Facebook, що "інформація про смерть нардепа в СІЗО не відповідає дійсності".
Своєю чергою голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомлення про смерть Шуфрича назвав "чудовим маркером", що показує "як швидко підхоплюються вкиди без розбору, незалежно від "якості джерела".
27 березня Центр протидії дезінформації вніс TikTok-акаунт Ігоря Мосійчука у список каналів, які поширюють співзвучні російській пропаганді наративи.
Нагадаємо, 4 вересня Нестору Шуфричу стало зле під час підготовчого засідання у справі про держзраду. До зали Печерського райсуду Києва викликали швидку. До зали суду підозрюваного доправили з лікарні, де він проходив реабілітацію після операції.
Народного депутата шести скликань Верховної Ради України затримали у вересні минулого року. Його звинувачують у державній зраді, підтримці російської агресії та фінансуванні зміни влади, а його помічника В'ячеслава Черепаня — у злочинах, вчинених групою осіб.