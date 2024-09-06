Нестору Шуфричу продовжили тримання під вартою, — ЗМІ

Адвокат нардепа зазначив про намір оскаржувати рішення суду у зв'язку з недотриманням норм законодавства. Сам Шуфрич наразі знаходиться в закладі надання медичної допомоги, де проходить реабілітацію.

Related video

У п'ятницю, 6 вересня, народному депутату України IX скликання від забороненої партії "Опозиційна платформа — За життя" ("ОПЗЖ") Нестору Шуфричу Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада 2024 року. Про це повідомляє "Суспільне".

Видання зазначає, що в процесі судового засідання Нестор Шуфрич скаржився на погане самопочуття. До нього викликали швидку, згодом політик втратив свідомість.

Адвокат нардепа Дмитро Савицький повідомив про намір оскаржувати зазначене рішення. За його словами, відбулося проголошення "незаконного судового рішення незаконним складом суду" — за його словами, відповідно до вимог КПК його мав приймати той суд, який був визначений для проведення підготовчого судового засідання. Він додав, що сторона захисту заявила клопотання про розгляд кримінального провадження у складі судової колегії й подала відповідне клопотання до Київського апеляційного суду для визначення підсудності.

Адвокат також розповів, що наразі Нестора Шуфрича відправили в заклад надання медичної допомоги. Там він проходить реабілітацію після операції в спеціально обладнаній палаті.

Нагадаємо, Нестору Шуфричу інкримінуються злочини проти основ національної безпеки. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості та виступав з ними в ЗМІ та співпрацював з обвинуваченим у держзраді екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Окрім того, нардеп також придбав у пов'язаних із Віктором Медведчуком компаній нерухомість у курортному селищі Сімеїз в окупованому Криму, а для приховання цього факту зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму.

Зазначимо, що напередодні нардепа "поховали. Згодом виявилось, що інформація не підтвердилась. Згодом в ДБР розповіли про стан здоров'я Шуфрича.