Чутки про "смерть" Шуфрича: у ДБР розповіли про здоров'я нардепа, підозрюваного у держзраді

Здоров'я нардепа Нестора Шуфрича, ймовірно, погіршилось, коли справа щодо держзради розглядалась на підготовчому засіданні суду, пояснила представниця ДБР Тетяна Сапьян. Щоб з'ясувати, що сталось, відомство звернулось до слідчих.

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Надійшла до суду справа народного депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича, якого підозрюють, серед іншого, у державній зраді та спробі повалити конституційний лад й змінити кордони. На цьому етапі політик перейшов з категорії підозрюваного у категорію підсудного. Ймовірно, саме тому йому стало недобре і з'явились побоювання, що він помер. Про стан здоров'я Шуфрича радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян розповіла у ефірі телемарафону.

Сапьян заявила, що ДБР звернулось до слідчих, щоб встановити, чи живий підсудний нардеп. Слідчі повідомили, що з ним все гаразд, але у нього, ймовірно, була реакція на стрес. Причиною загострення могли стати підготовчі засідання суду, на якому будуть розглядати докази провини підсудних. Комунікаційниця перелічила злочини з Кримінального кодексу, які, як підозрюють, міг вчинити Нестор Шуфрич, особисто або разом з поплічниками. Ідеться про фінансування повалення конституційного ладу, захоплення влади, зміну конституційного ладу, державну зраду.

"Ми уточнювали це безпосередньо у слідчих. Насправді він живий, з ним усе буде гаразд. Можливо, оцінюємо це як реакцію на стрес. Тому що цього тижня до суду направлена справа про державну зраду чинного народного депутата і, можливо, дійсно здоров'я трішки підводить", — заявила Сапьян.

ДБР про смерть Шуфрича - Тетяна Сапьян див. з 8:46

Зазначимо, 4 вересня "Суспільне" повідомило, що Шуфричу стало недобре у залі Печерського суду міста Києва. Після цього 5 вересня екснардеп Ігор Мосійчук написав, начебто політик помер "у в'язниці". Заяву відразу спростували у офісі генпрокурора: заявили, що новина передчасна.

Чинного народного депутата Нестора Шуфрича затримали 15 вересня 2023 року. Політик провів рік за ґратами, поки йшло розслідування щодо документів, які відшукались у нього вдома. Джерела журналістів надали фотографії "концепції" територіального устрою України, підписаної чинним нардепом і нардепом-втікачем Віктором Медведком. Згідно з концепцією, окуповані частини Донбасу мали стати "законною" частиною РФ.

Нагадуємо, 25 серпня джерела видання Gravred повідомили, що нардеп Артем Дмитрук утік з України до Молдови. Після цього журналісти-розслідувачі з'ясували, яким чином йому це вдалось.