Слухи о "смерти" Шуфрича: в ГБР рассказали о здоровье нардепа, подозреваемого в госизмене

Здоровье нардепа Нестора Шуфрича, вероятно, ухудшилось, когда дело о госизмене рассматривалось на подготовительном заседании суда, пояснила представитель ГБР Татьяна Сапьян. Чтобы выяснить, что произошло, ведомство обратилось к следователям.

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Поступило в суд дело народного депутата ОПЗЖ Нестора Шуфрича, которого подозревают, среди прочего, в государственной измене и попытке свергнуть конституционный строй и изменить границы. На этом этапе политик перешел из категории подозреваемого в категорию подсудимого. Вероятно, именно поэтому ему стало нехорошо и появились опасения, что он умер. О состоянии здоровья Шуфрича советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала в эфире телемарафона.

Сапьян заявила, что ГБР обратилось к следователям, чтобы установить, жив ли подсудимый нардеп. Следователи сообщили, что с ним все в порядке, но у него, вероятно, была реакция на стресс. Причиной обострения могли стать подготовительные заседания суда, на котором будут рассматривать доказательства вины подсудимых. Чиновница перечислила преступления из Уголовного кодекса, которые, как подозревают, мог совершить Нестор Шуфрич, лично или вместе с сообщниками. Речь идет о финансировании свержения конституционного строя, захвате власти, изменении конституционного строя, государственной измене.

"Мы уточняли это непосредственно у следователей. На самом деле он жив, с ним все будет в порядке. Возможно, оцениваем это как реакцию на стресс. Потому что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующего народного депутата и, возможно, действительно здоровье немного подводит", — заявила Сапьян.

ГБР о смерти Шуфрича — Татьяна Сапьян см. с 8:46

Отметим, 4 сентября "Суспільне" сообщило, что Шуфричу стало нехорошо в зале Печерского суда города Киева. После этого 5 сентября экс-нардеп Игорь Мосийчук написал, будто политик умер "в тюрьме". Заявление сразу опровергли в офисе генпрокурора: заявили, что новость преждевременная.

Действующего народного депутата Нестора Шуфрича задержали 15 сентября 2023 года. Политик провел год за решеткой, пока шло расследование относительно документов, которые отыскались у него дома. Источники журналистов предоставили фотографии "концепции" территориального устройства Украины, подписанной действующим нардепом и беглым нардепом Виктором Медведко. Согласно концепции, оккупированные части Донбасса должны были стать "законной" частью РФ.

Напоминаем, 25 августа источники издания Gravred сообщили, что нардеп Артем Дмитрук сбежал из Украины в Молдову. После этого журналисты-расследователи выяснили, каким образом ему это удалось.