"Дело Шуфрича": нардепу продлили арест до середины декабря

Как сообщили журналисты, адвокат депутата отказался комментировать решение суда не прочитав решение, однако заявил, что будут подавать апелляцию.

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Печерский районный суд Киева в пятницу, 10 ноября, продлил народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ Нестору Шуфричу меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает "Суспільне".

По словам журналистов, прокурор подал заявление о продлении содержания под стражей Шуфрича. Однако адвокаты просили альтернативную меру пресечения.

"Они также приобщили два письма от народных депутатов, Александра Колтуновича и Григория Мамки, о взятии Шуфрича на поруки", — говорится в сообщении.

Согласно решению Печерского районного суда Киева, экс-нардепа оставят под арестом до 15 декабря.

Адвокат Шуфрича отказался комментировать решение суда не прочитав решение, однако заявил, что будут подавать апелляцию.

Также он отметил, что подозрение Шуфричу "не соотносится" со статьей Уголовного кодекса "государственная измена".

Задержание Шуфрича: что известно

Напомним, 15 сентября, СБУ задержала народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп является "фигурантом в деле созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

Нестор Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. По данным СБУ, депутат тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого — координация российской агентуры в Украине.

По данным журналистов, во время обыска у Нестора Шуфрича нашли документ от 2014 года, подписанный им и Виктором Медведчуком, согласно которому Донецкая и Луганская области должны войти в состав России как "края с широкой автономией".

Сам Нестор Шуфрич утверждает, что власть "увидела госизмену" в депутатских запросах относительно обстоятельств похищения судьи Чауса во время президентства Петра Порошенко.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для СМИ сообщила, что на предстоящем заседании Верховной Рады будет рассмотрен вопрос об отстранении народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова . Важно отметить, что в рамках этой инициативы не рассматривается ликвидация самого Комитета.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Регламентный комитет поддержал постановление Верховной Рады о снятии депутата Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета свободы слова.