Вместо Шуфрича: Комитет свободы слова возглавит нардеп, предлагавший женщине продать собаку

В Раде приняли решение снять с должности нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в государственной измене. Его временно заменит Евгений Брагар, известный предложением пенсионерке продать свою породистую собаку, чтобы оплатить коммуналку.

Related video

Регламентный комитет поддержал постановление Верховной Рады о снятии депутата Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета свободы слова. Об этом 20 сентября сообщил в соцсетях народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

Он проинформировал, что исполняющим обязанности главы Комитета будет депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар.

"Тот депутат, который предлагал продать собаку за оплату коммуналки. Так и живем", — добавил Гончаренко.

Шуфрич остается членом Комитета свободы слова

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что сам Нестор Шуфрич, подозреваемый в госизмене, останется членом Комитета ВР по свободе слова.

"Потому, что надо минимум три человека для вообще существования парламентского Комитета", — добавил он.

Фото, опубликованное Ярославом Железняком Фото: Telegram/Залізний нардеп

Как объяснил нардеп, кроме временного главы Брагара и уволенного с должности Шуфрича в Комитете есть только еще один человек — депутат от партии "Слуга народа" Сергей Швец.

"Все. Комитет на два человека", — подчеркнул Железняк.

Он проинформировал со ссылкой на собственные источники, что со временем Брагара может заменить народный депутат из группы "Доверие" Павел Бакунец.

Напомним, депутат Евгений Брагар скандально известен тем, что в прямом эфире предложил пенсионерке продать свою породистую собаку. Так он ответил на жалобу женщины, что вся ее пенсия уходит на оплату коммунальных услуг.

Депутата Нестора Шуфрича задержали 15 сентября, он получил подозрение по делу о государственной измене. По данным СБУ, парламентарий был связан с агентом ФСБ и экс-секретарем СНБО Владимиром Сивковичем. Во время обыска у него нашли документ о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской областей. 18 сентября в доме Шуфрича проходили повторные обыски.