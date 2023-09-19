Арест Шуфрича: СБУ провела в доме нардепа новый обыск, — адвокат

Известно, что накануне народного депутата отправили в СИЗО на 60 суток без возможности внести залог.

Related video

Служба безопасности Украины (СБУ) сейчас, 18 сентября, проводит повторный обыск в доме нардепа Нестора Шуфрича. Об этом журналисту УНН сообщил авокат нардепа Александр Тананакин.

На вопрос, действительно ли сейчас в доме Шуфрича сотрудники СБУ проводят повторный обыск, Тананакин ответил: "Да, проводят".

Задержание Шуфрича: что известно

Напомним, 15 сентября, СБУ задержала народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что нардеп является "фигурантом в деле созданной сотрудником ФСБ РФ и бывшим нардепом Украины Владимиром Сивковичем российской шпионской сети".

СБУ проводят обыски в доме Шуфрича Фото: Facebook / Юрий Бутусов

Нестор Шуфрич получил подозрение по делу о государственной измене. По данным СБУ, депутат тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого — координация российской агентуры в Украине.

Шуфрич получил подозрение о госизмене

По данным журналистов, во время обыска у Нестора Шуфрича нашли документ от 2014 года, подписанный им и Виктором Медведчуком, согласно которому Донецкая и Луганская области должны войти в состав России как "края с широкой автономией".

Обыск у Нестора Шуфрича Обыск у Нестора Шуфрича

Обыск у Нестора Шуфрича Обыск у Нестора Шуфрича

Сам Нестор Шуфрич утверждает, что власть "увидела госизмену" в депутатских запросах относительно обстоятельств похищения судьи Чауса во время президентства Петра Порошенко.

Обыск у Нестора Шуфрича

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии для СМИ сообщила, что на предстоящем заседании Верховной Рады будет рассмотрен вопрос об отстранении народного депутата Нестора Шуфрича с должности председателя Комитета по свободе слова . Важно отметить, что в рамках этой инициативы не рассматривается ликвидация самого Комитета.