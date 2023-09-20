Замість Шуфрича: Комітет свободи слова очолить нардеп, що пропонував жінці продати собаку

У Раді ухвалили рішення зняти з посади нардепа Нестора Шуфрича, якого підозрюють у державній зраді. Його тимчасово замінить Євген Брагар, відомий пропозицією пенсіонерці продати свою породисту собаку, щоб оплатити комуналку.

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Регламентний комітет підтримав постанову Верховної Ради про зняття депутата Нестора Шуфрича з посади голови Комітету свободи слова. Про це 20 вересня повідомив у соцмережах народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Він проінформував, що виконувачем обов’язків голови Комітету буде депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар.

"Той депутат, який пропонував продати собаку за оплату комуналки. Так і живемо", — додав Гончаренко.

Шуфрич залишається членом Комітету свободи слова

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що сам Нестор Шуфрич, підозрюваний у держзраді, залишиться членом Комітету ВР зі свободи слова.

"Тому, що треба мінімум три людини для взагалі існування парламентського Комітету", — додав він.

Фото, опубліковане Ярославом Железняком Фото: Telegram/Залізний нардеп

Як пояснив нардеп, окрім тимчасового голови Брагара та звільненого з посади Шуфрича у Комітеті є лише ще одна людина — депутат від партії "Слуга народу" Сергій Швець.

"Все. Комітет на дві людини", — підкреслив Железняк.

Він проінформував з посиланням на власні джерела, що з часом Брагара може замінити народний депутат з групи "Довіра" Павло Бакунець.

Нагадаємо, депутат Євген Брагар скандально відомий тим, що в прямому ефірі запропонував пенсіонерці продати свою породисту собаку. Так він відповів на скаргу жінки, що уся її пенсія йде на оплату комунальних послуг.

Депутата Нестора Шуфрича затримали 15 вересня, він отримав підозру у справі про державну зраду. За даними СБУ, парламентар був пов’язаний з агентом ФСБ та екссекретарем РНБО Володимиром Сівковичем. Під час обшуку у нього знайшли документ про вхід до складу РФ Донецької та Луганської областей. 18 вересня у будинку Шуфрича проходили повторні обшуки.