Ексголову Дніпропетровської ОВА Резніченка відпустили під 30 млн грн застави

НАБУ і САП підозрюють Валентина Резніченка та ще кількох посадовців у завданні збитків державі на суму 286 мільйонів гривень. Кримінальна справа стосується ремонтних робіт доріг у Дніпропетровській області у 2022 році.

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід колишньому голові Дніпропетровської обласної адміністрації Валентину Резніченку у вигляді застави в розмірі 30 мільйонів гривень. Про це стало відомо із трансляції засідання суду.

Журналіст Олег Новіков повідомив, що детектив НАБУ і прокурор САП просили заарештувати Резніченка з альтернативою застави у 41 млн гривень. Запобіжний захід обирала слідча суддя Леся Федорак.

У Центрі протидії корупції уточнили, що Резніченко буде зобов'язаний здати паспорт, не залишати населений пункт, де він проживає, з'являтися за викликом слідчих, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також носити електронний браслет і не контактувати з іншими фігурантами справи, зокрема з Юрієм Голиком.

Також ВАКС ухвалив запобіжний захід для колишнього керівника Департаменту ЖКГ та будівництва Дніпропетровської ОВА Андрія Коломойця. Йому призначили заставу в розмірі 15 мільйонів гривень. Адвокати Коломойця наголошували на тому, що у нього двоє неповнолітніх дітей, хвора мати і він навчається в аспірантурі.

У чому підозрюють Резніченка

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підозрюють Валентина Резніченка, Андрія Коломойця та кількох інших осіб у завданні збитків на суму 286 мільйонів гривень. Кримінальна справа пов'язана з ремонтними роботами доріг у Дніпропетровській області у 2022 році, де тендери нібито вигравала компанія, пов’язана з Резніченком. Якщо його провина буде доведена в суді, ексголові Дніпропетровської ОВА загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 29 серпня голова Антимонопольного комітету України та ексочільник Донецької ОВА Павло Кириленко вніс заставу у розмірі 30,28 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

6 вересня суд продовжив запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу, якого звинувачують у державній зраді.