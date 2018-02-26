В ЧВК Вагнера воюют украинские "Карпаты"

Боевики из российской "ЧВК Вагнера" утверждают, что вместе с ними в Сирии воюет группа украинских наемников под названием "Карпаты".

Об этом сообщает Радио Свобода.

О подробностях задач этой группы рассказал боевик "ДНР" Михаил Полынков в интервью сепаратистским медиа.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу". Вот они идут первыми - "Карпаты - Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал боевик.

В СБУ подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников ЧВК Вагнера. При этом количество идентифицированных украинцев из нелегальной частной военной компании - почти 40 человек.

"В Службе безопасности Украины есть информация, что при формировании контингента так называемой ЧВК Вагнера для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначения как группа "Карпаты", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Из публикаций российского издания "Фонтанка", стало известно, что сначала подразделение "Карпаты" создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но при слабой подготовке от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

В 2017 году группа была развернута в подразделение "Весна" (по позывным командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители "казачьих" регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни.

Украинское волонтерское общество "Ихтамнет", которое расследует деятельность Вагнера в Украине и в Сирии, еще в конце января опубликовало рапорт. В нем командир роты докладывает, что в районе Пальмиры из-за ошибки командира отделения беспилотной разведки российская артиллерия обстреляла своих же бойцов. В результате погиб один наемник - украинец Эдуард Приходько. Достоверность этой информации подтвердили в СБУ.

Напомним, Жириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии.