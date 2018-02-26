Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В ЧВК Вагнера воюют украинские "Карпаты"

В ЧВК Вагнера воюют украинские "Карпаты"

В ЧВК Вагнера воюют украинские "Карпаты"
Фото: Trust.UA

В СБУ подтвердили, что такая группа существует

26.02.18 686
200

Боевики из российской "ЧВК Вагнера" утверждают, что вместе с ними в Сирии воюет группа украинских наемников под названием "Карпаты".

Об этом сообщает Радио Свобода.

О подробностях задач этой группы рассказал боевик "ДНР" Михаил Полынков в интервью сепаратистским медиа.

"Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую "задницу". Вот они идут первыми - "Карпаты - Весна". Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают", - рассказал боевик.

В СБУ подтвердили, что такая группа существует. Службе безопасности удалось получить персональные данные почти двух тысяч наемников ЧВК Вагнера. При этом количество идентифицированных украинцев из нелегальной частной военной компании - почти 40 человек.

"В Службе безопасности Украины есть информация, что при формировании контингента так называемой ЧВК Вагнера для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначения как группа "Карпаты", - сказал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.

Из публикаций российского издания "Фонтанка", стало известно, что сначала подразделение "Карпаты" создавали для диверсий в тылу украинской армии. Но при слабой подготовке от этой идеи отказались. После чего украинцев переправили в Сирию.

В 2017 году группа была развернута в подразделение "Весна" (по позывным командира), его численность доведена до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители "казачьих" регионов России и пятнадцать-двадцать уроженцев Чечни.

Украинское волонтерское общество "Ихтамнет", которое расследует деятельность Вагнера в Украине и в Сирии, еще в конце января опубликовало рапорт. В нем командир роты докладывает, что в районе Пальмиры из-за ошибки командира отделения беспилотной разведки российская артиллерия обстреляла своих же бойцов. В результате погиб один наемник - украинец Эдуард Приходько. Достоверность этой информации подтвердили в СБУ.

Напомним, Жириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Под штыком у "Вагнера" находятся не менее 3600 человек, - СМИСирийский полёт. Почему Путин не поквитается за ВагнераЖириновский проговорился о гибели сотен российских наемников в Сирии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 3942
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 17108
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 6601
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2039
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 662
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 18706
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 4581
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 1658
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 1917
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 329
  1. От Армении на Евровидение поедет победитель украинского "Х-Фактора" 18482 / 19037
  2. Рева объяснил, от чего будет зависеть повышение пенсий военным 17973 / 19029
  3. Напавшая на бойца АТО с молотком женщина повесилась в СИЗО 6637 / 7340
  4. Ненужная Олимпиада. Почему с каждым годом находится всё меньше желающих принять Игры в своём городе 5143 / 6030
  5. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 3075 / 18706
  6. В Белой Церкви может появиться международный аэропорт 2217 / 2443
  7. Супрун о ситуации в медуниверситете Богомольца: это не забастовка, а саботаж 2040 / 2259
  8. Эликсир бессмертия. Почему Украине важно создать хорошие условия для инноваторов 1735 / 1778
  9. Польская полиция прострелила ноги 13 заробитчанам из Грузии и Украины 1722 / 10946
  10. В Украине может появиться польская сеть АЗС 1636 / 1830
  1. Рева объяснил, от чего будет зависеть повышение пенсий военным 45 / 19029
  2. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 25 / 18706
  3. Напавшая на бойца АТО с молотком женщина повесилась в СИЗО 11 / 7340
  4. От Армении на Евровидение поедет победитель украинского "Х-Фактора" 11 / 19037
  5. Эликсир бессмертия. Почему Украине важно создать хорошие условия для инноваторов 9 / 1778
  6. Питательная среда. Топ-20 украинских инноваторов 8 / 1665
  7. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 7 / 2039
  8. В Белой Церкви может появиться международный аэропорт 7 / 2443
  9. В Украине может появиться польская сеть АЗС 6 / 1830
  10. Пенсии для военных. К вопросу о национальной безопасности и обороне 6 / 6178
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.