Ожидая обещанного. Как после аннексии изменилась жизнь в Крыму

За четыре года, прошедших после аннексии, даже симпатизи­ровавшие России крымчане имели возможность убедиться, что она имеет мало общего с той беззаботной и красивой страной, которую им показывают в сериалах. В Крыму то и дело дают о себе знать так и нерешённые проблемы

27 февраля 2014 года несколько десятков вооружённых людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков захватили здания Совета министров и Верховного совета АР Крым. Вскоре такие же отряды блокировали украинские военные части, аэропорты и паромную переправу — так российская операция по аннексии Крыма перешла в открытую фазу.

Значительную часть жителей полуострова порадовало, что захватчики — россияне. Каждое лето, наблюдая за тем, как туристы из соседней страны сорят деньгами на отдыхе, множество крымчан было уверено, что в России живут богато, поэтому и сопротивляться аннексии они нисколько не собирались. Тем более что российские пропагандисты хорошо потрудились над тем, чтобы хорошенько напугать местное население последствиями Майдана.

В противовес мрачной картине жизни под "бандеровским гнётом" россияне и коллаборанты из числа крымских политиков описывали радужные перспективы вхождения полуострова в состав РФ. Пропагандисты делали акценты на общем прошлом, исторической справедливости, в своих сюжетах рисовали Россию правовым государством. Но главным был тезис, подогревающий вполне меркантильные чувства: крымчане ни в чём не проиграют, зато обретут массу дополнительных благ. Им обещали высокие зарплаты и пенсии, качественное медобслуживание, а Крыму — перспективу стать новым Монте-Карло или, на худой конец, Сочи, освоившего накануне зимней Олимпиады многомиллиардные вливания из госбюджета.

Со временем все убедились, что россияне, мягко говоря, преувеличивали, и теперь предпочитают не вспоминать о данных в марте 2014-го обещаниях. Нерешённые ими проблемы то и дело дают о себе знать, вызывая недовольство даже вполне лояльных к новой власти. Проукраински настроенные крымчане чаще всего подчёркивают другой важный аспект: в Крыму возродилась атмосфера, похожая на советскую, с присущими ей стукачеством и преследованием инакомыслящих. Живя в таких условиях, очень трудно чувствовать себя беззаботным человеком.

Энергомост

Накануне "референдума" с помощью таких листовок крымчан убеждали сделать выбор в пользу России (Нажмите для увеличения)

25 февраля в Крыму температура воздуха опустилась ниже отметки -5 градусов. Похолодание привело к перебоям с энергоснабжением некоторых регионов полуострова. Например, в Феодосии пришлось запускать резервные генераторы, однако и это не помогло — в понедельник на отсутствие света жаловались жители разных районов города.

Такие проблемы всегда вызывают один вопрос: а как же хвалёный энергомост? В конце 2015 года, после прекращения поставок электроэнергиии с территории Украины, россияне экстренно проложили его через Керченский пролив, запустив поочерёдно четыре нитки моста, получающего энергию от Ростовской АЭС. Он способен передать Крыму 800 МВт, ещё до 500 МВт, если верить официальным российским данным, обеспечивает собственная генерация. По идее, это должно полностью перекрывать потребности полуострова даже без ввода в эксплуатацию тепловых электростанций, которые должны вырабатывать ещё около тысячи мегаватт. Однако периодически возникающие перебои в энергоснабжении показывают крымчанам, что проблема до конца не решена.

Вода

От того, что в Крым перестала поступать вода по Северо-Крымскому каналу, больше всего пострадали северные и восточные районы полуострова. Проблему попробовали решить, перебрасывая воду из водохранилищ в центральном Крыму, в которые впадают горные реки, и открывая новые скважины.

В большинстве районов полуострова пока нет больших проблем с водоснабжением, однако всё чаще поступают тревожные сигналы о том, что в регионах, отдалённых от гряды Крымских гор, вода и почва становятся излишне солёными.

Специалисты объясняют это тем, что Крым, по сути, представляет собой остров, окружённый со всех сторон морем. Когда из подземных горизонтов выкачивают пресную воду, её место занимает морская. Последствия могут быть катастрофическими: большая часть полуострова превратится в полупустыню.

Стройки века

Помимо двух ТЭС, которые строятся в Симферополе и Севастополе, россияне взялись ещё за несколько масштабных проектов. Из тех, что уже закончены, можно отметить ремонт трассы Керчь-Симферополь — качество дорожного покрытия действительно значительно улучшилось.

Продолжаются масштабные стройки трассы "Таврида", пересекающей весь полуостров с востока на запад, и моста через Керченский пролив. Для обоих объектов требуется огромное количество стройматериалов, поэтому в Крыму активно разрабатывают карьеры. Это не нравится живущим рядом с ними крымчанам, которые жалуются на ухудшение экологической обстановки.

Стоит отметить, что ради строек россияне иногда идут на откровенный вандализм. Например, на ЮБК вырубают целые рощи реликтовых деревьев, чтобы воткнуть на их месте новые здания.

Зарплаты и пенсии

Нажмите для увеличения

По официальным данным, среднемесячная заработная плата в Крыму в 2017 году составила 25783 руб. (12259 грн по курсу НБУ), средний размер назначенных пенсий — 11853 руб. (5636 грн) Эти данные у многих крымчан вызывают усмешку, так как доходы распределены неравномерно. Реально найти работу на 18–20 тыс. руб. (8600–9500 грн), значительно больше зарабатывают военные, силовики и некоторые госслужащие. Среди пенсионеров, вышедших на пенсию после 2014 года, немало тех, кто получает от 8 тыс. руб. (3803 грн). Учитывая уровень цен, которые по многим позициям опережают даже московские, прожить на такие деньги сложно.

Нелегко приходится частным предпринимателям, которые отмечают снижение спроса на товары и услуги, а также жалуются на российское законодательство, больше заточенное на интересы крупного бизнеса.

Медицина

Россияне активно реконструируют крымские больницы, в некоторых из них улучшились условия содержания больных, причём им не приходится платить за услуги врачей, которые боятся брать взятки. Однако с оказанием первичной медпомощи дела обстоят значительно хуже: скорые долго едут, в поликлиниках часто скапливаются очереди из-за того, что врачам теперь приходится заполнять множество документов. Это связано с особенностями российского законодательства: если врач неправильно оформит документы, у него возникнут проблемы, так как фонд медстрахования не станет компенсировать медучреждению затраты на лечение. Желающих работать в таких условиях всё меньше, специалисты бегут из профессии. Поэтому в частных медицинских центрах всегда хватает посетителей. Приём врача в среднем стоит около 800 руб. (380 грн).

Курортные перспективы

Большая часть крымской экономики приходилась на курортную сферу. После аннексии в этой отрасли наметился заметный спад. Из года в год чиновники рапортуют о рекордных показателях количества туристов, приезжающих в Крым на отдых, — около 6 млн человек. Однако люди, работающие в отрасли, отмечают, что официальные цифры завышены как минимум в два раза. Причинами низкого спроса на отдых в Крыму называют высокий уровень цен и жёсткую конкуренцию со стороны Турции.

Экскурсовод Александра Зуева рассказала Фокусу, что прошлым летом у неё было много выходных, тогда как раньше с июля по сентябрь она ежедневно выходила на работу. Да и платёжеспособность туристов резко снизилась — чувствуется кризис, накрывший Россию. "Сравнивать с периодом до 2014 года вообще смысла нет. Мы, конечно, жаловались, что становится всё хуже и хуже, но нынешние реалии — вообще как другая вселенная, — говорит Зуева. — Тогда мы, чего греха таить, очень ждали русского туриста. Русские считались богатыми, они меняли деньги по выгодному для них курсу и при украинских ценах чувствовали себя королями. Сейчас цены московские, а то и выше, естественно, экономят, на чём могут. К тому же едет много бюджетников, это люди небогатые".

Россияне старательно поддерживают в Крыму тревожную атмосферу. В общественных местах, в транспорте висят плакаты, рассказывающие об угрозе терроризма

Экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев уверен, что после 2014 года не стало больше причин для увеличения туристического потока из России в Крым: показной патриотизм не является основанием для туристических поездок. К тому же раньше большинство российских курортников ехало на полуостров через Украину на поездах либо личных автомобилях. Теперь, когда ж/д сообщение перекрыто, они могут добираться к морю лишь самолётами, либо паромами с Кубани. Однако пропускная способность симферопольского аэропорта и переправы ещё не скоро позволит выйти на былые показатели, когда Крым реально принимал более 5 млн туристов.

Надежды крымчан на керченский мост Лиев также считает необоснованными, ведь россияне не едут в Крым не из-за отсутствия моста, а из-за того, что в условиях кризиса вынуждены экономить на отдыхе.

Статус серой зоны

Несмотря на постоянные заявления Кремля о том, что санкции России не страшны, мало кто готов открыто работать в Крыму, не боясь подставить свой бизнес под удар. Например, на полуострове не представлен ни один крупный российский банк, крымчанам проблематично открыть счёт на территории материковой России. Компания "МТС" услуги мобильной связи предоставляет из-под полы: на её сайте нет упоминаний о работе в Крыму. Многие торговые площадки не хотят поставлять товары на полуостров, поэтому, делая покупки в интернете, крымчане лукавят и пишут в строке адреса доставки "Краснодарский край, Симферополь". Турбины для строящихся электростанций россиянам тоже приходилось добывать обманом: они уверяли компанию Siemens, что закупают их для Кубани.

Борьба с "экстремизмом"

Российские спецслужбы ведут в Крыму негласную борьбу с инакомыслящими. Среди крымчан немало тех, кто не обрадовался аннексии, некоторые из них не скрывают свою позицию, рискуя получить тюремный срок. Сулейман Кадыров, один из обвиняемых по статье ст. 280.1 УК РФ — "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", объяснял Фокусу, что в Крыму теперь есть террористы и экстремисты. Первые — ретивые мусульмане: как правило, претензии возникают к людям, которых подозревают в причастности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Вторые — люди, которые считают, что Россия нарушает нормы международного законодательства и не признают её прав на Крым.

Экстремистами теперь считаются деятели Меджлиса крымскотатарского народа, журналисты, которые не хотят молчать. Такой статус рискует заработать любой, кто позволяет себе называть вещи своими именами. Например, крымчане рассказывали Фокусу, что можно нарваться на неприятности из-за критических высказываний в адрес российских реалий, самая мелкая из них — лишение премии. Примечательно, что почти в любом коллективе государственных предприятий и учреждений у чекистов находятся осведомители.

При этом россияне старательно поддерживают в Крыму тревожную атмосферу. В общественных местах, в транспорте висят плакаты, рассказывающие об угрозе терроризма. Из последних нововведений — строительство оград вокруг автовокзалов "в целях безопасности". Примечательно, что многие крымчане считают это бредом и отмечают, что до прихода россиян об угрозе терактов никто даже не задумывался.