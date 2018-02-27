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Главная » Страна » Украинцам, напавшим на польских полицейских, грозит до 10 лет тюрьмы

Украинцам, напавшим на польских полицейских, грозит до 10 лет тюрьмы

Украинцам, напавшим на польских полицейских, грозит до 10 лет тюрьмы
Фото: job-sbu.org

Никто из задержанных не признает своей вины

27.02.18 1323
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Семерых граждан Украины, пятерых грузин и молдаванина задержали в связи с нападением на польских полицейских в городе Згеж в ночь на 23 февраля.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24, на который ссылаются европейские СМИ.

В результате инцидента пятеро иностранцев получили огнестрельные ранения в ноги, а за нападение на полицейских восьмерым из них грозит до 10 лет заключения.

Выяснилось, что двое полицейских из отдела противодействия автомобильным кражам в штатском заметили мужчин, которые распивали алкоголь и вели себя агрессивно. Полицейские попросили показать им документы, после чего группа лиц бросилась на одного из них, сбила с ног и начала избивать. 

Один из полицейских начал стрелять в воздух, что ненадолго остановило мужчин. После этого они начали бросать в полицейских камни и бить одного из них. В результате второй из полицейских вынужден был стрелять по ногам, и пятеро нападавших получили ранения.

В результате всех виновников происшествия задержали - их было 13 человек. 

Восьмерым предъявлено обвинение в нападении на стражей порядка, и им грозит до 10 лет заключения. Семеро из них арестованы, а один находится под полицейским надзором. Один из задержанных граждан Украины ранее был профессиональным военным. Никто из задержанных не признает своей вины.

Напомним, в Перемышле 17 поляков оформили на себя 12,5 тыс. автомобилей для украинцев.

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