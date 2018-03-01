Видеохостинг YouTube удалил видео с канала СБУ, на котором демонстрировались доказательства подрывной работы российских спецслужб в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Служба получила сообщение от администрации YouTube о вынесении предупреждения и удаления со страницы видео "СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране", которое было продемонстрировано на официальном брифинге руководства СБ Украины", - говорится в сообщении.

Основанием для такого решения стали жалобы интернет-пользователей на видео. Администрация YouTube поддержала эту позицию.

В СБУ убеждены, что направление жалоб на видео с очередными доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины могло быть осуществлено только по прямому указанию этих спецслужб.

Среди нескольких видео, размещенных по итогам брифинга, было удалено только то, на котором привлеченный к осуществлению провокаций гражданин РФ демонстрирует свои документы.