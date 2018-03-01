Рада сказала "да". Как депутаты принимали Антикоррупционный суд

В первый день весны Верховная Рада с первой попытки голосами 282 депутатов поддержала законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". Принятие в первом чтении этого документа не стало большой неожиданностью — вчера на своей пресс-конференции президент Пётр Порошенко с оптимизмом сообщил журналистам о включении в повестку дня парламента поданного им законопроекта об Антикоррупционном суде. Глава государства выразил надежду, что депутаты его примут. Не исключено, что Порошенко уже тогда знал о наличии необходимого количества для принятия законопроекта голосов.

Приняли вынужденно

О том, что президентская команда усердно поработала, чтобы убедить коллег поддержать данный законопроект, свидетельствуют результаты голосования по фракциям. Проект закона об антикоррупционном суде поддержали практически все фракции Верховной Рады. "Мы не голосовали ни за один из поданных президентом Украины законопроектов по судебной реформе, потому что это имитация реформы", — в привычной эмоциональной манере заявил с трибуны Верховной Рады глава Радикальной партии Олег Ляшко. А уже через пять минут его фракция единогласно дала зелёный свет президентскому варианту антикоррупционного суда. Единственная фракция, которая проигнорировала голосование, — Оппозиционный блок: из 43 депутатов проголосовали только пятеро, из них двое поддержали его, остальные воздержались.

Народные депутаты, с которыми пообщался Фокус, как один утверждают: позитивное голосование — результат не столько успешного лоббирования законопроекта президентским окружением, сколько давления со стороны западных партнеров. "Думаю, претензии со стороны Мирового банка, правительств США и некоторых стран Евросоюза и других международных органов заставили многих депутатов задуматься о том, что лучше все-таки проголосовать за этот законопроект", — считает экс-глава парламентского Комитета по вопросам предотвращения коррупции Егор Соболев.

Позитивное голосование за антикоррупционный суд — результат давления со стороны западных партнеров

В этом его поддерживает первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец: "Общественное давление и требования наших международных партнеров привели к тому, что каждый народный депутат понял — он персонально будет нести ответственность за срыв нашего европейского будущего. Поэтому сегодня в первом чтении 282 депутата поддержали этот законопроект. Тем не менее, в парламенте очень мало тех, кто готов жить в стране, где коррупционера могут посадить в тюрьму. Это доказали события во время включения документа об антикоррупционном суде в повестку дня. Мы трижды не могли найти необходимого количества голосов".

Запад давит

О том, что недовольство именно западных коллег и их угрозы прекратить финансовую помощь Украине сыграли важную роль во время голосования свидетельствует и тот факт, что за создание нового суда голосовали наспех, по сокращенной процедуре, без рассмотрения и обсуждения ключевых тезисов документа.

При этом в кулуарах парламента главный акцент делали на том, что ко второму чтению законопроект нужно в корне менять. Мол, сегодня покажем мировому сообществу, что в этом вопросе есть прогресс, а между чтениями будем вносить необходимые изменения. Многие из тех, кто сегодня нажал кнопку "За", во втором чтении президентский законопроект в существующем ныне виде поддерживать отказываются.

"Во втором чтении будем голосовать за законопроект лишь в том случае, если внесут правки о создании реально независимой комплексной комиссии. Если в ней будут независимые специалисты в области права и антикоррупционеры, а не люди президента из Высшего совета правосудия, то будем голосовать. Но в теперешнем варианте мы ни в коем случае голосовать не будем", — рассказал Фокусу депутат от Батькивщины Игорь Луценко.

Леонид Емец объясняет, что на самом деле нужно не так много правок, чтобы привести законопроект в соответствие с требованиями Венецианской комиссии: "Правда, по моим прогнозам, вместо этого будут тысячи правок, чтобы затянуть принятие закона и манипулировать им. Уверен, наши эксперты и международные партнеры, которые заинтересованы в том, чтобы довести создание независимого суда до конца, не отступят".

Альтернативные документы

На вопрос Фокуса, зачем нужно было принимать вариант президентского законопроекта с недостатками и несоответствием рекомендациям Венецианской комиссии, вместо того, чтобы рассмотреть четыре других альтернативных законопроекта, зарегистрированных в парламенте, Емец объяснил, что у депутатов нет права за них голосовать. "Согласно 125 статье Конституции Украины только президент может вносить в парламент законопроект о создании суда. Поэтому в свое время был отозван аналогичный депутатский закон, чтобы открыть дорогу президентскому", - говорит народный депутат.

Среди спорных моментов — подследственность дел, критерии и требования к кандидатам на должность судей и роль представителей международных организаций в вопросе назначения судей

В Аппарате Верховной Рады Фокусу не смогли объяснить, зачем в парламенте зарегистрировали эти документы, если согласно нормам Основного закона создавать и ликвидировать суды можно только с подачи главы государства.

Один из авторов альтернативного законопроекта об антикоррупционном суде депутат Валерий Писаренко утверждает, что его действия Основному закону не противоречат. "Законом о суде мы не создаем этот суд, мы подготавливаем только нормативную базу для его создания. А в рамках Конституции президент потом издает отдельный Указ о создании конкретного суда", — говорит Писаренко.

Когда примут?

В вопросе, когда закон примут во втором чтении, опрошенные Фокусом парламентарии едины. Уверяют, процедура не займет больше месяца. Нардеп Игорь Луценко убежден, что шансы принять доработанный закон неплохие. "Ситуация достаточно благоприятная, потому что МВФ поставил четкие требования Украине, у нас серьезные союзники за границей. Поэтому сегодня у проголосованного документа шансов добиться справедливости намного больше, чем у любого другого законопроекта", — считает Луценко.

Среди спорных моментов, которые спровоцируют жаркие дискуссии в парламенте перед вторым чтением законопроекта — подследственность дел антикоррупционного суда, критерии и требования к кандидатам на должность судей и роль представителей международных организаций в вопросе назначения судей. В последнем вопросе найти компромисс будет сложней всего — международные партнеры категорично требуют предоставить им право вето и решающий голос. Президентская команда не менее категорична — Украина такого делать не будет, поскольку это противоречит Конституции.

Удастся ли команде главы государства оставить документ максимально нетронутым или же под влиянием Запада придется кардинально его изменить, станет понятно через пару недель, когда законопроект доработают. Единственное, в чем сегодня уверены все политические силы — второе чтение будет сложным.