Киев введет дополнительную проверку въезжающих в Украину россиян

В Украине появится дополнительный механизм контроля за въездом на территорию страны граждан РФ.
"Кабинету министров Украины поручено подать законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации", — сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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В частности, будет введено так называемое электронное уведомление о намерении посетить Украину.
Напомним, с 1 января на Украине действует биометрический контроль при пересечении границы иностранцами. Кроме того, въезжающих в страну обязали сдавать отпечатки пальцев.